Belediye Başkanı Rasim Arı,
Polis aracından İstiklal Marşının okunması Konvoydan görüntüler IĞDIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.
23.04.2020 23:13 | Son Güncelleme: 23.04.2020 23:13
Polis aracından İstiklal Marşının okunması
Konvoydan görüntüler IĞDIR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Doğu Anadolu'daki 7 ilde evlerinin balkonlarına ve camlarına çıkan vatandaşlar İstiklal Marşı'nı okudu.
Kaynak: AA