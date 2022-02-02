Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya gelerek Kilis'teki projeleri ele aldı.

Başkan Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ziyaret ettiklerini ifada ederek, "2022 yılında UNDP tarafından ilimizde yapılacak olan projeleri konuştuk. Vinton'a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

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