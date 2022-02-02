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Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Belediye Başkanı Ramazan, UNDP Temsilcisi Vinton ile bir araya geldi

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya gelerek Kilis'teki projeleri ele aldı.

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile bir araya gelerek Kilis'teki projeleri ele aldı.

Başkan Ramazan, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ziyaret ettiklerini ifada ederek, "2022 yılında UNDP tarafından ilimizde yapılacak olan projeleri konuştuk. Vinton'a nazik misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Türkiye, Kilis, Politika, Haber

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