Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı
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Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı

Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı
07.05.2020 12:13 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:15

Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, esnaf ziyaretleri esnasında uğradığı fırında pide hamuru hazırladı.

Sivas'ın Zara ilçesi Belediye Başkanı Fatih Çelik, esnaf ziyaretleri esnasında uğradığı fırında pide hamuru hazırladı.

Ramazan ayı nedeniyle ziyaret ettiği fırında, iş yeri sahibinden işin incelikleri hakkında bilgi alan Çelik, "Esnaf arkadaşımız Seyhan Beyin iş yerine geldiğimizde ekmek çıkarırken ricada bulundu, ekmek yapabilir misiniz başkanım diye, yaparız dedik. Elimiz yatkındır diyerek hamur tezgahının başına geçtim." dedi.

Fırıncılığın meşakkatli bir meslek olduğunu ifade eden Çelik, "Hamur belli bir aşamadan geçiyor, oradan tekrar işleniyor, kürekçiye kadar ulaştırılıyor. Gerçekten zahmetli bir iş, emekçi kardeşlerime başarılar diliyorum, zor bir işi gerçekleştiriyorlar. Pideyi sofralarımızda değil de tezgahta hazırlanma aşamasında gördüğümüzde işin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu anlıyoruz. Kendilerine bereketli satışlar diliyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkanının işletmesinde hamur hazırlamasından dolayı memnuniyetini belirten iş yeri sahibi Seyhan Özen de Çelik'in başarılı bir iş sergilediğini söyledi.

Belediye Başkanı, pide fırınında hamur hazırladı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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