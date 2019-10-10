Belediye Başkanı Özdemir'e ziyaret

10.10.2019 15:36

Eski Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Özdemir, Cemal Yılmaz Demir'e belediye çalışmaları hakkında bilgiler vererek bir süre sohbet etti.

Özdemir ziyaretinden ötürü Demir'e teşekkür ederek, "Sayın Demir'in ilçemize önemli hizmetleri olmuştur. İhtiyaç duyduğumuzda kapsını çaldığımız, çalacağımız isimlerden birisi de kendisidir." dedi.

Özdemir Barış Pınarı Harekatı'nın önemine değinerek, "Ülkemiz, ülkemizin geleceği için önemli olan bu harekata katılan tüm güvenlik güçlerimize Rabbim kolaylıklar versin." diye konuştu.

Demir de Barış Pınarı Harekatı ile ilgili, "Dualarımız askerlerimiz ile birlikte. Bu sadece mülteci meselesi değil, ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiren bir harekat. Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun. Havza ve Havzalıların bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır. Sizlere her zaman kapımız açık." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA