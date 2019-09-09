Belediye Başkanı Orhan vatandaşlara aşure dağıttı

09.09.2019 19:26

Erzurum'un Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıttı.

Aziziye ilçesindeki Ilıca, Saltuklu ve Selçuklu mahallerinde düzenlenen aşure dağıtım etkinliklerine katılan Orhan, aşure dağıtılan stantların başına geçerek vatandaşlara aşure ikram etti.

Orhan, ayrıca ilçelerdeki evlere de ziyarette bulunarak mahalle sakinlerine aşure dağıttı.

Belediye başkanı Muhammet Cevdet Orhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, her yıl aşure geleneğini devam ettirdiklerini söyledi.

Aşure gününün birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirten Orhan, "Aşure birlik ve beraberliğimizin, paylaşma ve dayanışmanın simgesidir." dedi.

Orhan, kurulan stantlarda aşure dağıtımının devam edeceği aktardı.

Kaynak: AA