Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı
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Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2016 yılında üçüz olarak dünyaya gelen ve " Hoşgeldin Bebek" adı altında ziyaret edilen çocukları Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş unutmadı.

Belediye Başkanı Öntaş üçüzleri unutmadı
19.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:35

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde 2016 yılında üçüz olarak dünyaya gelen ve " Hoşgeldin Bebek" adı altında ziyaret edilen çocukları Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş unutmadı.

Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Safa ve Hasan Çam çiftinin üçüz çocuklarına 2016 yılında "Hoş geldin Bebek" adı altında ziyarette bulunmuştu. Başkan Öntaş, ardından geçen 4 yıldan sonra üçüzleri unutmayarak Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ile birlikte bisiklet hediye etti. Yaşadıkları mutluluk ile bisikletleri kullanmaya çalışan çocuklar, Öntaş'a teşekkür ederek mutluluklarını dile getirdiler. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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