Belediye Başkanı Öntaş belediye personeline teşekkür belgesi verdi
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Belediye Başkanı Öntaş belediye personeline teşekkür belgesi verdi

Belediye Başkanı Öntaş belediye personeline teşekkür belgesi verdi
Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediyenin çeşitli birimlerinde görevli başarılı personeli, teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, belediyenin çeşitli birimlerinde görevli başarılı personeli, teşekkür belgesiyle ödüllendirdi.

Öntaş, gazetecilere, teşekkür belgesi verdiği personellerin, yaptıkları çalışma alanlarında, belediyeye oldukça katkı sağladıklarını bu nedenle, ödüllendirdiklerini söyledi.

Öntaş, Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü ile teknik personelin özverili çalışmalarının belediyenin hizmetine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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