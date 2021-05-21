Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği

Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu.

Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov bir dizi ziyaret için geldiği Marmaris'te Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. Ziyarette kardeş şehir ilişkileri ve sportif konularda işbirliği yapılabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

Çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Muğla'ya gelen Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Rustamov, Marmaris'in Ukrayna için çok önemli bir turizm destinasyonu olduğunu söyleyerek, Ukrayna'dan gelen misafirlerin Marmaris'te en iyi ve güvenli bir şekilde ağırlandığını belirtildi. Öte yandan ilişkileri geliştirmek için Ukrayna'dan bazı şehirlerin Marmaris'le kardeş şehir olabileceğini de sözlerine ekleyen Rustamov, kamp için Antalya'yı tercih eden bazı takımların da Marmaris'e gelebileceğini belirtti.

Başkan Oktay, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov ile bir süre görüşerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Marmaris'te çok sayıda Ukraynalı vatandaşa ev sahipliği yaptıklarını dile getiren Oktay, "Artık onlar da bizim hemşehrimiz. Ukrayna'dan hem çok turist alıyoruz, hem de yerleşik nüfusumuzda çok sayıda Ukraynalı vatandaşımız var. İlişkilerimizi sıcak tutmak için her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

Spor tesislerini yabancı takımları ağırlayabilecek düzeye getirmek için çalışmaların hızla sürdüğünü de ifade eden Oktay, "Bu gibi etkinliklere ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyarız" diyerek sözlerini noktaladı. - MUĞLA

Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Kanada mahkemesi, İran'ın dini lideri Hamaney'i terör suçundan mahkum etti
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı
Geri geri yürüyerek denize giren turistleri görenler, dönüp bir daha baktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Bülent Ersoy Hande Ataizi
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Gökhan Töre Dorukhan Toköz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanı Oktay ve Ukrayna Antalya Konsolosu Rustamov'dan işbirliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 17:18:41. #1.13#

title