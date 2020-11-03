Belediye Başkanı Oktay: "Marmaris'te 30 riskli bina mevcut"
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Belediye Başkanı Oktay: "Marmaris'te 30 riskli bina mevcut"

03.11.2020 17:09 | Son Güncelleme: 03.11.2020 17:12
Belediye Başkanı Oktay:

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 30 riskli bina mevcut. 20 yaş üzerindeki binalarla ilgili de çalışma başlattık. Belediye hizmet binamızın da riskli yapı çıkmasını tahmin ediyoruz.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Marmaris'te 30 riskli bina mevcut. 20 yaş üzerindeki binalarla ilgili de çalışma başlattık. Belediye hizmet binamızın da riskli yapı çıkmasını tahmin ediyoruz. Çünkü bodrum katında demirlerin inceldiğini betonun döküldüğünü görüyoruz. Çok ciddi bir risk var. Bina için rapor hazırlatıyoruz." dedi.

Marmaris Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, İzmir depreminde hayatını kaybedenler için yapılan saygı duruşu ile başladı.

Başkan Oktay, İzmir depreminin Marmaris'te de hissedildiğini söyledi.

Marmaris'in depremlerle iç içe olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Marmaris'te 30 riskli bina mevcut. 20 yaş üzerindeki binalarla ilgili de çalışma başlattık. Belediye hizmet binamızın da riskli yapı çıkmasını tahmin ediyoruz. Çünkü bodrum katında demirlerin inceldiğini betonun döküldüğünü görüyoruz. Çok ciddi bir risk var. Bina için rapor hazırlatıyoruz. Raporun sonucuna göre derhal tahliye edeceğiz. İzmir depremi Marmaris'te de hissedildi. Bina çevresinde vatandaşlarımız ve binamızdaki mesai arkadaşlarımız psikolojik olarak çok etkilendiler."

Oktay, deprem ve afetlerle ilgili hazırlık ve çalışmaları olduğunu aktararak, "Depremle ilgili hazırlıklarımız var. Arama kurtarma araçlarımızı hazır hale getireceğiz. Gönüllü belediye kurtarma ekibi oluşturacağız. Deprem hazırlık kitapçığı oluşturduk. Bunu Rusça ve İngilizce olarak da bastıracağız. Afetlere hazırlıklı olmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

İki gündem maddesinin görüşüldüğü meclis oturumunda, Amos Antik Kenti kalıntılarında yapılacak çalışmalarla ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Marmaris Ticaret Odası ile protokol yapılması ve bu protokol için Belediye Başkanına yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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