Belediye Başkanı Oğuz, otizmde dikkat çekmek için makam aracına mavi balon bağladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla makam aracını mavi balonlarla süsledi.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla makam aracını mavi balonlarla süsledi.

Farkındalık için makam aracına mavi balon bağlayan Oğuz, kısa şehir turunun ardından Engelsiz Kafe'yi ziyaret etti.

Oğuz, engelli bireylerden oluşan kafe çalışanlarıyla bir süre sohbet ederek, hep birlikte gökyüzüne mavi balon bıraktı.

Oğuz, otizmle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, bütün hastaların sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuğman Göktaş