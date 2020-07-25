Belediye Başkanı'nın şov isyanı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye Başkanı'nın şov isyanı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mera arazisine yapılan kaçak yapı belediye ekiplerince yapılan tebligatların ardından yıkıldı.

Belediye Başkanı'nın şov isyanı
25.07.2020 11:08 | Son Güncelleme: 25.07.2020 21:50

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mera arazisine yapılan kaçak yapı belediye ekiplerince yapılan tebligatların ardından yıkıldı. Muhalefet konuyu eleştiri malzemesi yapınca Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Muhalefete imkan geçse kaçak inşaatlara müsaade edecekler. Burası şov yapma yeri değil. Bizden bilgi alsalardı doğrusunu anlatırdık" dedi

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mahmudiye Mahallesi'nde mera arazisine yapılan kaçak bina gündeme geldi.

İyi Parti Yenişehir İlçe Başkanı Ercan Özel, kaçak binası yıkılan mahalle sakinlerini ziyaret ederek, "Yıllardır Mahmudiye de çözülmeyi bekleyen imar sorunu dolayısıyla, parasını verip aldığı arazisine hasta eşinin vakit geçirmesi için yaptığı 55 metrekarelik mütevazi evi yıkılan yetim kardeşimizin ve eşinin gözyaşları şüphesiz ki ahirette karşınıza çıkacak. İyi Parti İlçe Teşkilatımız olarak yaptığımız inceleme ve köy halkı ile yaptığımız görüşmelerde büyük bir hak mahrumiyeti olduğunu tespit ettik. Bizler mazlumun ve yetimin safında olduğumuzu bir kez daha gösteriyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, olayın detaylarını paylaşarak, "Mahmudiye Mahallesi'nde ruhsatsız binayı yıktık. Demek ki bu arkadaşlara imkan gelse kaçak inşaatlara müsaade edecekler. Burası şov yeri değil. Burayı bunu taşıyan arkadaşın gelip belediyeden sormasını, grup sözcüsünün bizi aramasını isterdim. Gelişmeleri 2005 yılından beri izah edelim. Belediyede çalışmış biri olarak Mahmudiye köyüyle ilgili 2005 yılında merada 3367 sayılı Köy Kanunu için çalışmalar başlatılıyor. İmar planı onaylanıyor. 2007 yılında tapular köy tüzel kişiliği adına çıkarıldı. Yıkımı yapılan parsel vatandaşın mülkiyetine geçmedi. 2007-2012 yılları arasında 64 bin liralık mera ot bedeli yatırılmadı. Maliye hazinesince Yenişehir Asliye Hukuk Mahkemesi'ne tapu iptal davası açıldı. Karar aynı yıl kesinleşti, meraya döndü. 2014 yılında Büyükşehir Kanunu ile köyler mahalleye dönüştü. Köy tüzel kişiliği üzerindeki taşınmazlar belediyeye geçti. 2019 yılında taşınmazlar tekrar meraya dönüştürüldü. 2020 yılında belediyemize 4 ayda telefon şikayeti yapıldı. Kontrollerde kaçak yapı sahibine yapıyı kaldırması için şifaen 15 gün süre verildi. 10 Nisan tarihinde inşaatı kaldırmadığı görüldü. Kaçak yapı mühürlenerek durduruldu. 20 Nisan 2020 tarihinde taşınmaz merada kaldığından ruhsat alması mümkün olmadığı için encümen kararıyla para cezası kesilerek yıkım için vatandaşın kendisi tarafından yıkılması için 30 gün süre verildi. 9 Mayıs günü para cezası ve yıkım kararı tebliğ edildi. 15 Haziran'da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkımın 8 Temmuz'da yapılacağı ve o tarihe kadar boşaltılmasıyla ilgili yazı gönderildi. Yıkım esnasında evde eşya yok . Sadece perde vardı. 8 Temmuz günü 11.45'te de yıkıldı. Üzülerek söyleyeyim. Burası şov yapma yeri değil. Hiçbir garibana yardım etmeyen birisinin binanın üzerine çıkıp şov yapması doğru değil. Doğru iş yapanlara prim kazandırıyorlar" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır Politika
Kılıçdaroğlu'nun rakibi İlhan Cihaner'den kendi partililerine zehir zemberek sözler: Bu alçaklıktır
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı Güncel
İBB'nin Halk Süt dağıtım ekibi bir grubun saldırısına uğradı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu Politika
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi 3. Sayfa
İş makinesinin kepçesi altında kalan talihsiz işçi feci şekilde can verdi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor Ekonomi
Antep fıstığı üreticileri, hırsızlık olaylarına karşı tarlalarda silahlı nöbet tutuyor
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 3 ile sağanak yağış uyarısı
100 yıllık 'Garip Dede' türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
100 yıllık "Garip Dede" türbesi kaldırıldı, mezar boş çıktı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
İmamoğlu'ndan CHP kurultayında çok tartışılacak sözler! Parti yönetimini hedef aldı
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Bu kadarına da pes! Çaldığı 50 bin doları kemerine sıkıştıran hırsız kamerada
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 16 can kaybı, 921 yeni vaka tespit edildi
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
3 gün önce nikah yapan genç çifti kaza ayırdı! Çiftten geriye sosyal medyadaki fotoğrafları kaldı
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Türk bayrağına yapılan küstah saldırıyla ilgili ilk yorum
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Kadın muhabir, bir izleyicinin mesajı sayesinde kansere yakalandığını öğrendi
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı
Apartmanın üzerine düşen uçak büyük korku yaşattı: 3 ölü, 1 çocuk yaralı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Duygu Özaslan, klozetin başında ağlarken videosunu paylaştı
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Ece Üner ölüm tehdidine böyle yanıt verdi: Gel buradayım
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev! Canlı anlatım
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
Koronavirüs nedeniyle ertelenen KDV ve muhtasar beyannameleri için son gün 27 Temmuz
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
70 bin hükümlüyü ilgilendiren koronavirüs izin süresi 2 ay daha uzatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amasya Çevre Yolu'nu canlı bağlantı ile açtı
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' 50 bin liraya alıcısını bekliyor
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
İnternetteki 'soda açma' videosu 5 yaşındaki çocuğu tek gözünden etti
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pepe, Porto ile sözleşmesini uzatıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı'ya eşi boşanma davası açıyor
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
Ömürlerinin baharındaki nişanlı çiftçi kaza ayırdı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
3 kamu bankası, 6 otomobil markasını düşük faizli kredi paketinden çıkardı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Galatasaray; Arda Turan, Semih Kaya ve Emre Çolak'la her konuda anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Deniz Seki Hazal Kaya Reha Özcan Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Okan Buruk Selçuk İnan Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Anne Beşiktaş Burak Yılmaz
Şu an buradasınız: Belediye Başkanı'nın şov isyanı - Bursa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 22:37:41. #1.15#
title