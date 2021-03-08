Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tanğlay, mesajında, belediye olarak her platformda kadınlara pozitif ayrımcılık ile destek olduklarını belirtti.

Doğumdan ölüme kadar hayatın her alanında kadınların olduğuna işaret eden Tanğlay, "Bitlis Belediyesi olarak üzerimize düşen sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Başta tüm şehit anneleri ve eşleri olmak üzere, hayatın tüm alanlarında yanımızda olan kadınların gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur