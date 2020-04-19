Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü
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Bülent Öz, İrem Nur, Çan, Yerel

Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü Çanakkale'nin Çan İlçesinde 18 yaşına giren İrem Nur'a Belediye Başkanı Bülent Öz sürpriz bir doğum günü hazırladı.

19.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.04.2020 10:46
Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü

Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan İlçesinde 18 yaşına giren İrem Nur'a Belediye Başkanı Bülent Öz sürpriz bir doğum günü hazırladı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yapamayan İrem Nur'a zabıta ekipleri ve Çanlı müzisyenlerden oluşan sokak sanatçıları unutulmaz bir gün yaşattı

Çan'da 18 yaşına giren İrem Nur, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz'ü telefon ile arayarak doğum gününü kutlamak istediğini ancak korona virüs tedbirleri sebebiyle sıkıntı yaşadığını aktardı. Bunun üzerine Çan Belediye Başkanı Öz, İrem Nur'a sürpriz yaparak ilçedeki müzisyenlerden oluşan grubu da alarak İrem Nur'un evine gitti. Müzik eşliğinde irem Nur, evinin kapısına kadar inerek başkanın sürpriziyle karşılaştı. Sürpriz karşısında şaşkınlık yaşayan İrem Nur "Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. 18 yaşıma girdiğim bu gün bende çok güzel bir anı olarak kalacak" dedi.

İrem Nur'un annesi Elif Öz, "Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. 18 'inci yaşında kızımı çok mutlu etti. Biz dışarıda parti yapmayı düşünüyorduk malum virüs dolayısıyla dışarı çıkamıyoruz. Bu da bizim için bir sürpriz oldu" dedi.

Belediye Başkanı'ndan sürpriz doğum günü

Kaynak: İHA

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