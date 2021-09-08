Belediye Başkanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti
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Belediye Başkanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Belediye Başkanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Belediye Başkanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyaretiİlçe Belediye Başkanı Mehmet Deli, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanı'ndan, Kaymakam Demir'e Hayırlı Olsun Ziyaretiİlçe Belediye Başkanı Mehmet Deli, İlçe Kaymakamımız olarak atanan Kaymakam Sayın Erinç Demir'e yeni görevinde hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sayın Kaymakamımız da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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