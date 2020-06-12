Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'dan yeni Emniyet Müdürü Dursun'a ziyaret Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mustafa Dursun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, bir süre önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne Mustafa Dursun'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yalçın, ziyarette yaptığı konuşmada, ilçede suç oranının çok düşün olduğunu, kısar süre önce Güdül'ün "sakin şehirler" kapsamına alındığını kaydetti.

Dursun da Hakkari'de görevli iken Ankara'ya tayininin çıktığını ve ardından başkentin Güdül ilçesi Emniyet Müdürlüğüne atandığını söyledi.

Yalçın'a teşekkür eden Dursun, el birliği içinde Güdül için çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA