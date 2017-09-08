Belediye Başkanı Muhtarlarla Görüştü

Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, ilçedeki muhtarlarla toplantı düzenledi.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Atatepe Sosyal Tesislerinde düzenlenen toplantıda konuşan Gemlik'in yaşam standartlarını yükseltmek, Gemlik insanını daha mutlu etmek ve hizmet kervanını eksiksiz yürütmek adına bu toplantıları periyodik hale getirdiklerini söyledi.



Hep birlikte Gemlik halkının hizmetkarı olacaklarını ifade eden Yılmaz, Büyük Kumla Barajı, Bölge Hastanesi, 4 gölet projesi, toplu konut projesi, adliye binası yapımı gibi yatırımları detayları ile anlattı.



Katırlı, Muratoba, Adliye, Güvenli gibi mahallelerin de faydalanacağı Umurbey Barajı konusunda AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın'ın büyük çaba gösterdiğini vurgulayan Yılmaz, "Gemlik tarihinde büyük hizmet ve yatırımlar bu dönemde gerçekleşti. Bu yatırımlarda bizim yanımızda olan ve büyük çaba gösteren vekilimize teşekkür ediyoruz." dedi.



Toplantıya katılan Aydın da yaptığı konuşmada, 2002 yılında iktidar olan Partisinin geçmişteki partiler gibi 4 yıllık 5 yıllık kalkınma planları değil, Türkiye'nin kuruluşunun yüzüncü yıl dönümünü işaret eden 20 yıllık kalkınma planı hazırladığına dikkat çekerek, bu yolda hedeflenen hizmet ve yatırımların yüzde 80'inin gerçekleştiğine vurgu yaptı.



Gemlik Belediyesi'nin bin 200 konutlu toplu konut hamlesine TOKİ ile katkı konulacağını belirten Aydın, Umurbey Barajı konusunda da önemli aşamalar elde ettiklerini bildirdi.



Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık, Belediye Başkan Yardımcıları Vedat Büyükgölcigezli ve Kadir Erol ve muhtarlar katıldı.