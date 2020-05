Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Vefa ekibine ziyaret Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Vefa ekibine ziyaret Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 65 yaş ve üstü kişiler ile kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu', Afyonkarahisar'da gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, 'Vefa Sosyal Destek Grubu'na tebrik ziyaretinde bulunarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yaman Şenol'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Covid-19 salgınının ülkede görülmesinin ardından 'Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gece gündüz demeden milletin ihtiyaçlarını karşıladığına dikkat çeken Başkan Zeybek, özverili çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik etti.

Milletçe hepinize şükran borçluyuz

Ziyarette gurubun geçmiş Ramazan Bayramını da kutlayan Başkan Zeybek, tatlı ikramında bulundu. Başkan Zeybek şöyle konuştu;

"Vefa Sosyal Destek Grubunda çalışan her bir arkadaşımız, insanların kapısının önüne çıkarken dahi tereddütler yaşadıkları bir zamanda, Afyonkarahisar'ın en ücra köşelerine kadar, hafta sonu, resmi tatil, bayram demeden büyük bir özveriyle hizmet götürdüler. En büyük değerimiz olarak gördüğümüz 65 yaş üstü büyüklerimize ve dezavantajlı gruplara can simidi olarak önemli bir çalışmanın altına imza attılar. Salgında bugün gelinen noktada sizlerin de önemli payı var. Büyük bir manevi karşılığı olduğunu da düşündüğüm bu çalışmalarınızdan dolayı milletçe hepinize şükran borçluyuz. Her birinizin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum."

Hayırseverlerimize özellikle teşekkür ediyorum

Bu süreçte yardımda bulunan hayırsever vatandaşlara da teşekkür eden Başkan Zeybek "Belediyemiz öncülüğünde başlattığımız "Afyon İçin Vefa Vakti" kampanyamızda 10 binin üzerinde gıda paketini ihtiyaç sahiplerimize ulaştırdık. Bu konuda Afyonkarahisar şanslı illerden biri. Gerek Ramazan ayı boyunca gerekse COVİD-19 süreci boyunca gerek Belediyemiz, gerekse vefa gurubumuzdaki arkadaşlarımız aç açıkta kimseyi bırakmamaya gayret gösterdi. Bundan sonra da imkanlar nispetinde el birliği ile gönül birliği ile zor durumda olan herkesin yardımına koşmaya devam edeceğiz. Hayırseverlerimize özellikle teşekkür ediyorum. Duyarlı davrandılar Allah devletimize ve milletimize zeval ziyan vermesin" dedi.

Kaynak: İHA