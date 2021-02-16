Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, cadde ve ana arterlerdeki çalışmaları takip etti
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Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, cadde ve ana arterlerdeki çalışmaları takip etti

16.02.2021 12:35 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:38
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, cadde ve ana arterlerdeki çalışmaları takip etti

Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak, cadde ve ana arterlerdeki çalışmaları takip etti.

Afyonkarahisar'da Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak, cadde ve ana arterlerdeki çalışmaları takip etti.

Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü işbirliğinden oluşan 6 ekip, 200 personel ve 50 iş makinesi yoğun kar yağışının başladığı ilk saatlerden itibaren çalışmalarına başladığı bildirildi.

Cadde, sokak ve ana arterlerde yoğun bir çalışma yürüten ekipler, yolların kapanmaması için mücadele ederken buzlanmalara karşı da yollara tuzlama ve solüsyon döktü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Belediye Başkanı Zeybek, kapanan yolun bulunmadığını dile getirdi.

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısının ardından yolların kapanmaması, kayma ve buzlanma oluşmaması için ekiplerle teyakkuza geçtiklerini belirten Zeybek, şöyle devam etti:

"Şehrin cadde ve sokaklarında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyoruz. Karla mücadele konusunda hazırlıklı olan ekipler sahadaki yerini aldı. Kapanan bir yolumuz yok. Karla mücadele ekiplerimizle sabaha kadar görevimizin başındayız. Vatandaşlardan kar lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Ayrıca sürücülerin özellikle şehir içi hız kurallarına uymalarını araçlarına kar lastiği ve zincir takmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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