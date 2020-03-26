Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti
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Safranbolu, Karabük

Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti

Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti Safranbolu Belediyesinden "onkolojik" maske üretimi UNESCO Dünya Miras Listesi'inde yer alan Safranbolu ilçesinde belediye tarafından maske üretimine başlandı UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde,...

26.03.2020 16:43 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:46
Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti

Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti

Safranbolu Belediyesinden "onkolojik" maske üretimi

UNESCO Dünya Miras Listesi'inde yer alan Safranbolu ilçesinde belediye tarafından maske üretimine başlandı

KARABÜK - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, belediye bünyesinde hizmet veren Safranbolu Kültür ve Eğitim Merkezi tarafından yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında maske üretimi başlatıldı.

İki gün önce başlatılan ve günde 500 maske üretim kapasitesine sahip SAKEM'de, kadınlar tarafından üretilen maskeler öncelikli olarak sağlık kuruluşlarına dağıtılacak. Safranbolu'nun bayan belediye başkanı Elif Köse'nin de makine başına geçtiği üretimde yaklaşık 15 bin maske üretimi yapılacak SAKEM'de, sağlık personelin isteği doğrultusunda onkolojik maske üretimi yapılıyor.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu'da korona virüsüyle ilgili çok önlem ve tedbir aldıklarını söyledi.

Kadınların el işlerini yaptıkları SAKEM kurslarını da tedbirler kapsamında kapattıklarını, bir kaç şubede hocaların zorunlu olan işlere devam ettiğini aktaran Köse, "Son zamanlarda maske ve birçok tıbbi gereçle ilgili ortaya çıkan fırsatçıları görünce bizde 'korona salgını için tedbir alalım ve biz maskeleri üretelim gerekli olan yerlere ücretsi verelim' istedik. Arkadaşlarımız bu maskeleri dikmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Şuanda günde 500'e yakın maske üretiyoruz. Hedefimiz 10 bin maske, elimizdeki malzeme buna uygun" dedi.

İlk olarak 8 bin maske düşündüklerini ancak ellerindeki malzemenin daha fazlasını üretmeye imkan verdiğini ifade eden Köse, "İhtiyaç olursa yeni siparişle korona virüsünü ülkemizden def edene kadar bunu yamaya devam edeceğiz. Özellikle öncelikle sağlık ekiplerine dağıtılacak. Maskeleri diktiğimizi duyan sağlık ekipleri bizimle iletişimce geçtiler. Öncelikle onlara sonra vatandaşlarımıza dağıtımı yapılacak. Şuanda önceliğimiz tabi ki Karabük ve Safranbolu. Buranın ihtiyacı karşılandıktan sonra, eğer mümkünse ihtiyacı olan diğer yerlere göndermeye hazırız" diye konuştu.

SAKEM öğretmenlerinden Nurhan Baykalan da iki gündür maske üretimi yaptıklarını belirtti.

Hijyenik maske kumaşlarından üretimi yaptıklarını vurgulayan Baykalan, şunları kaydetti:

"Başkanımız '8-10 bin arası' dedi ama biz farklı bir modele geçtiğimiz için bu 15 bini bulacak. Günde 500 tane maske üretiyoruz. Şimdiye kadar bin tane maske ürettik. Bundan sonra daha büyük bir hızla devam edecek. Sağlık personeli için onkolojik maske üretmeye başladık. Sağlık personelimizin talebi üzerine üretik bunları. İnşallah pazartesi itibariyle hepsinin ellerinde olacak."

Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti

Kaynak: İHA

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Belediye başkanı makine başına geçip maske dikti

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