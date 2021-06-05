Belediye Başkanı Köse tarihi çarşı esnafını ziyaret etti
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Belediye Başkanı Köse tarihi çarşı esnafını ziyaret etti

Belediye Başkanı Köse tarihi çarşı esnafını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından Belediye Meclis üyesi Serap Karaoğlu ile tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından Belediye Meclis üyesi Serap Karaoğlu ile tarihi çarşı esnafını ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Başkan Köse esnafla sohbet etti ve çiçek hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Köse, tarihi çarşının ilçenin en önemli turizm noktası olduğunu bildirdi.

Köse, kademeli normalleşmenin ardından taleplerini dinlemek için esnafa ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bizleri güler yüzle karşılayan, desteklerini eksik etmeyen tüm esnafımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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