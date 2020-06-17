Belediye Başkanı korona virüs vakasını sosyal medyadan duyurdu Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında ilk korona virüs vakası görüldü.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çalış kasabasında ilk korona virüs vakası görüldü. Görülen vakayı Belediye Başkanı Kazım Yılmaz sosyal medya hesabından duyurdu.

Çalış Kasabasında bu güne kadarki ilk korona virüs vakasını Çalış Belediye Başkanı Kazım Yılmaz, sosyal medya hesaplarından duyururken, bu kişiyle temas halinde bulunanları 14 gün kendilerini izole etme çağrısında bulundu. Yılmaz paylaşımında, "Dün korona şüphesiyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne yatırılan bir hastanın Kovid-19 test sonucu maalesef pozitif çıkmıştır. Kasabamızda görülen ilk vaka olup kendisiyle yakın temas halinde olanların kendilerini izole etmesi ve 14 gün topluma çıkmamaları önemle duyurulur" ifadelerine yer verdi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA