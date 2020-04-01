Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı - Haber
Ömer Selim Alan, Zonguldak

Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı

Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan: "Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var" Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, korona virüs tablosunu açıkladı.

01.04.2020 18:13 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:15
Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı

Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı

Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan:

"Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var"

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan, korona virüs tablosunu açıkladı. Alan, "Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var" diye konuştu.

Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak'taki yaşlı nüfus oranının diğer illere göre yüksek olduğunu aktardı. Vatandaşların tedbirlere uymama noktasındaki ısrarının endişelendirdiğini aktaran Alan, "Zonguldakımızın daha önce de söylediğimiz gibi yaşlı nüfus oranımız diğer illere göre yüksek. Maden şehriyiz akciğerlerimizde ister istemez sıkıntılar yaşayan vatandaşlarımız var. Bunun üzerine bir de vatandaşlarımızın tedbirlere uymama noktasındaki ısrarı bizleri hem üzüyor hem de bu konuda endişelendiriyor. Biz biliyorsunuz Hıfzısıhha Kurulu olarak Cumhurbaşkanlığımızın, Bakanlarımızın genelgelerinden ekstra sert kurallar koyarak vatandaşlarımızı mümkün olduğu kadar çarşıya inmemeleri ve teması en aza indirerek sosyal mesafeyi korumak için elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz. Ne yazık ki rakamlar hızla artıyor. Zonguldak'ta şu dakika itibariyle 100'ün üzerinde pozitif vakamız ne yazık ki 5 can kaybımız var. Bir Kovid-19 ile enfekte olmuş vatandaşımız farkında olmadan ister istemez sosyal mesafeye uymadığı için en başta yakınları akrabaları, ailesi olmak üzere onlarca insanımızı enfekte ederek salgını daha da sıkıntılı hale getiriyor. 65 yaş ve üzeri kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız her türlü ihtiyacını sosyal destek grubu olan Vefa grubunu arayarak 112'yi arayarak bizlere iletsin. Bunun dışında 65 yaşın altında olan kronik rahatsızlığı olmayan ama şu süreçte dükkanını kapatmak zorunda kalan iş yerinde çalışma şansı olmayan vatandaşlarımızın da taleplerini karşılamak için sosyal yardımlaşma vakfı olarak bizler her zaman sizlerin emrindeyiz. Söyleyeceğim numaraları arayarak isteyeceğiniz talepleri kumanya ihtiyacı olur bizlere iletebilirsiniz. Valiliğe gitmektense, dışarıya çıkıp riski arttırmaktansa bize ulaşmanızı rica ediyoruz. 2514026 veya 05550157982 numaralarını arayarak vatandaşlarımız taleplerini bizlere iletebilirler" diye ifade etti.

Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın Haber
Ülkesine virüsü bulaştıran kadın: Beni öldürün, çocuklarıma dokunmayın
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı! Haber
1 ayda satacağı ürünü koronavirüs nedeniyle 2 günde sattı!
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor Haber
Teftiş sırasında vatandaşları azarlayan Vali'ye tepki yağıyor
İmamoğlu, Soylu'nun 'Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz' sözlerine yanıt verdi Haber
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart gösterdi
'Erkekten hemşire mi olur' diyerek otobüsten yolcu indiren şoför kendini savundu: Daha önce görmediğim bir kart...
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
'Koronavirüsten öldü' denilen çocuğun, üvey anne şiddetinden hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Son Dakika: LPG'ye 95 kuruş indirim geldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Beşiktaş'ta, yeni sözleşmeler için üst limit 1 milyon euro
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 1 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
İranlı turist, çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Devlet kademesindeki 53 kişide koronavirüs tespit edildi
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Ricardo Quaresma'dan Rüştü Reçber paylaşımı: Hayatının maçını kazanması için dua ediyorum
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Tramvay yolunda ata binerken görüntülenen genç: At beni kaçırdı
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Polis, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak evi kumarhaneye çeviren 6 kişiye para cezası kesti
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 880 bini aştı
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
Son Dakika: NATO, koronavirüs salgını nedeniyle acil toplanıyor
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda gezdi
İran'da belediye çalışanları, koronavirüste mesafenin önemini vurgulamak için Azrail kostümleriyle sokaklarda...
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
İBB'nin kampanyasında 3 günde yaklaşık 6.5 milyon lira bağış toplandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Muş Engin Özkoç Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ferhat Göçer Serdar Ortaç Levent Dörter Nurgül Yeşilçay
Spor Falcao Ali Koç Fatih Terim Rüştü Reçber Malcolm Thomas
Daha Fazla Polis Milli Wuhan İngiltere
Şu an buradasınız: Belediye başkanı korona virüs tablosunu açıkladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 19:32:34. #1.15#
title