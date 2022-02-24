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Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı ve eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Vitali Klitschko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı ve eski Dünya Ağırsıklet Boks Şampiyonu Vitali Klitschko, kentte sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Kiev Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, akşam 22.00 ile sabah 07.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve toplu taşıma araçlarının çalışmayacağını duyurdu. Metro istasyonlarının ihtiyaç halinde sığınak olması amacıyla açık tutulacağı ifade edildi.


Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Belediye Başkanı Klitschko Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan etti

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Sokağa Çıkma Yasağı, Ukrayna, Boks, Kiev, Dünya, Haberler

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