Belediye Başkanı Kısa çiftçilerle buluştu

06.09.2019 09:50

Konya'nın Derebucak İlçe Belediye Başkanı Ahmet Kısa, ilçede karpuz üretimi yapan çiftçilerle buluştu.

Kısa, Gembos Ovası'nda karpuz hasadı yapan çiftçilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu.

Gembos Ovası'nda gece gündüz sıcaklık farkının yüksek olmasından başta bölgede birçok ürünün yetiştiğini anlatan Kısa, "Gembos Ovamızda yetişen karpuzların lezzeti, aroması ve gevrekliğine rakip tanımıyoruz. Eylül ayında bile vatandaşlarımıza en taze şekilde karpuz yeme imkanı sağlayan üreticimize çok teşekkür ediyorum. Bol, bereketli kazançlar diliyorum. Derebucak'in Gembos Ovası karpuzunu bu mevsimde tüm vatandaşlarımızı tatmaya davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA