Belediye Başkanı Kılınç, temizlik işleri personeliyle bir araya geldi

Temizlik personelini hem sahada hem de müdürlük binasında ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, temiz bir Adıyaman için büyük gayret ortaya koyan personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

ADIYAMAN (İHA) - Temizlik personelini hem sahada hem de müdürlük binasında ziyaret eden Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, temiz bir Adıyaman için büyük gayret ortaya koyan personeline emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Şehrin temizliğine büyük önem veren Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, temizlik işleri müdürlüğü personelini hem sahada hem de müdürlük binasında gerçekleştirilen buluşmada ziyaret ederek, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlk olarak, semt pazarı sonrası alanda temizlik yapan temizlik personelleriyle bir araya gelerek kolaylıklar dileyen Başkan Kılınç, "Temizlik konusunda disiplinden taviz vermeden elimizi taşın altına koymalıyız ve sağ olsun arkadaşlarımızda bunu en güzel şekilde yerine getiriyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Arkadaşlarımızla birlikte daha güzel ve daha temiz bir Adıyaman için gece gündüz demeden gayretle çalışıyoruz. Çünkü vatandaşlarımız hizmetin en iyisini hak ediyor. Biz büyük bir aileyiz. Her bir personel kardeşim benim için çok değerli. Bu şehir için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İnsana insanımıza ve memleketimize hizmet etmekten başka hiçbir derdimiz yok. Bu anlamda büyük gayret ortaya koyan çalışma arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun" diye konuştu. - ADIYAMAN