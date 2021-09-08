Belediye Başkanı Kılınç'tan 'Su' Açıklaması

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, kuraklığın sebep olduğu susuzlukla ilgili açıklamalarda bulunarak, sorunun kısa ve uzun vadede çözülebilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, kuraklığın sebep olduğu susuzlukla ilgili açıklamalarda bulunarak, sorunun kısa ve uzun vadede çözülebilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Son yıllarda etkisini arttıran kuraklığın sebep olduğu içme suyu kaynağındaki azalmadan dolayı şehre dönüşümlü verilmeye başlanan içme suyu ile ilgili bir açıklama yapan Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç, hedeflerinin sorunu en kısa sürede çözmek olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediyesi olarak, kuraklıktan kaynaklanan su sorununun çözümü için yaz mevsiminin başından bu yana birçok önemli çalışmaya imza attıklarını da sözlerine ekleyen Başkanımız, çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Bu kapsamda, özellikle yaz mevsiminde artan su sorununa çare olması için şehir merkezinde birçok noktada su sondajı yapılarak, orta refüj ve bahçe kaynaklarının içme suyu kullanılmadan sulanmasını sağladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, bunun yanında kayıp-kaşçak denetimlerinin devam ettiğini ifade etti.

Başkanımız, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Malumunuz son yılların en kurak dönemlerini yaşıyoruz. Bu da su kaynaklarında ciddi bir düşüşe sebep oluyor. Özellikle bölgemizde oldukça belirgin olan bu kuraklıktan dolayı Adıyaman olarak biz de su sorunu yaşayan iller arasında yer alıyoruz. İlimizdeki barajların büyük bir kısmında kuruma söz konusu. Bundan dolayı şehre gelen içme suyunda da azama var. Bunu ön gördüğümüz için yaz mevsimi başından bu yana çok ciddi önlemler almaya çalıştık. Özellikle kayıp-kaçağın önüne geçmek için isale hattı yenileme çalışmaları, şehir merkezindeki kuyu sayılarını arttırma çalışmaları, kapalı olan mevcut kuyuları yeniden faaliyete geçirme çalışmaları ve kaçakların önlenmesi için ciddi cezai işlem uygulama çalışmalarımız oldu ve olmaya da devam ediyor. Kısa vadede çözüm arama çalışmalarımız kapsamında şehrimizdeki su kaynaklarını halkımızı çok fazla mağdur etmeden idareli kullanmak için dönüşümlü sisteme geçmeye karar verdik. Bu sistem bizden önceki dönemlerde de zaman zaman uygulanıyordu. İnşallah planladığımız çalışmaları en hızlı şekilde hizmete dönüştürerek bu dönüşümü kısa süre içerisinde ortadan kaldırmayı hedefliyoruz. Bunun için DSİ ile birlikte ortak çalışmalarımız var. Ama sorunun kökten çözümünü sağlayacak olan asıl proje Koçali Barajının tamamlanmasıdır. Bunun için ilgili kurumlar gayretle çalışmalarını sürdürüyor. Bizde projenin daha da hızlandırılması için Sayın Cumhurbaşkanımıza konu ile ilgili gerekli bilgileri verdik. Burada halkımıza da önemli görevler düşüyor. Onlardan su tasarrufu noktasında destek bekliyoruz. Su kaynaklarımızı tasarruflu kullanırsak, bizim için çok kıymetli olan şebeke suyuyla halı, balkon ve araç yıkama, bahçe sulama gibi işlemleri yapmazsak bu sürci daha az mağduriyetle atlatırız inşallah. "

Kaynak: Habermetre