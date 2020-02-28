Belediye Başkanı Kılınç'tan başsağlığı mesajı
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Belediye Başkanı Kılınç'tan başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlip'te şehit düşen 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

28.02.2020 15:57 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:57
Belediye Başkanı Kılınç'tan başsağlığı mesajı

Belediye Başkanı , 'te şehit düşen 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.


Günün birlik günü olduğunu söyleyerek açıklamalarda bulunan Başkan Kılınç, "Tarihimizin her döneminde yüce Türk milletimizi bahtiyar kılan en önemli özelliğimiz al bayrağımız etrafında, milli şuur içerisinde, birlik ve beraberliğimizi perçinlemektir. Bugün de birlik günümüzdür. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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