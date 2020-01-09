Belediye Başkanı Kılınç'tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı
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Belediye Başkanı Kılınç'tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen 4 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.

09.01.2020 16:37 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:42
Belediye Başkanı Kılınç'tan barış pınarı şehitleri için başsağlığı mesajı

Belediye Başkanı , Barış Pınarı Harekat bölgesinde şehit düşen 4 askerimiz için başsağlığı mesajı yayımladı.


Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 kahraman Mehmetçik için başsağlığı mesajı yayımlayan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, şehitlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve Türk milletine başsağlığı diledi.


Belediye Başkanı Kılınç, " bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine metanet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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