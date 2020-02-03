Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı
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Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İdlib'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 5'i Mehmetçik 6 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.

03.02.2020 16:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:28
Belediye Başkanı Kılınç, başsağlığı mesajı

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 'de rejim unsurları tarafından yapılan saldırıda şehit düşen 5'i Mehmetçik 6 vatandaşımız için başsağlığı mesajı yayımladı.


Mesajında tüm Türk milletine başsağlığı dileyen Başkan Kılınç, bölgedeki çatışmaların önlenmesi için görevde olan Mehmetçiklerimize yönelik saldırıyı kınayarak, "Esed rejimi tarafından İdlip'de yapılan hain saldırıda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize ve sivil vatandaşımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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