Belediye Başkanı Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin sondaj çalışmalarını inceledi

SAMSUN (AA) - Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi'nin devam eden sondaj çalışmalarını inceledi.

Kılıç, Terme Çayı Islah Projesi kapsamında devam eden sondaj ve etüt çalışmalarını yürüten ekipleri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Projede ilk kazmanın vurulmasına az bir vakit kaldığına işaret eden Kılıç, "Devlet Su İşleri tarafından yapılan ihale ile 2 bin 100 metrelik alanı kapsayacak Islah projesi için dik kesitli kazır istinat duvarı yapımı ve Samsun-Ordu kara yolunu da kapsayan alanda 80 metrelik 3 araç köprüsü yapımı için harita ve sondaj çalışmaları başladı. Ekipler çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor." dedi.

Terme'nin kronikleşmiş sorunlarını çözmek için çalıştıklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"İlçemizde her yağmurda yaşanan sel korkusu artık tarih olacak. Günübirlik değil, 50 yıl sonrasını planlayarak projelerimizi geliştiriyoruz. Göz boyayacak, günü kurtaracak projelerle değil, geleceğimizi kurtaracak projelere enerjimizi harcıyoruz. Islah projesi ile ilçemizin sel sorununu çözeceğiz. Kamu kampüsü projesiyle ve yeni bulvar yoluyla hem trafik sorununu çözeceğiz hem de kentimizi yeni bir meydana kavuşturacağız. Yeni sosyal alan ve yaşam merkezi projemizle hemşehrilerimizin nefes alabildiği yeni alanlar açacağız. Şehrimizi yarınlara hazırlıyoruz."

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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