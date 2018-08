Belediye Başkanı Kılıç'tan Malazgirt Zaferi Mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç mesajında "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan şanlı mühür Malazgirt Zaferinin 947. yılı kutlu olsun" dedi.

Kılıç mesajında, "Türkler bu coğrafyada hiçbir zaman gelip geçici olmamıştır, olmayacaktır. Malazgirt zaferi Türklerin Anadolu'ya açılan zaferinin şanlı mührüdür. Türk milletinin bin yıllık kaderi olan bu topraklarda Sultan Alparslan önderliğinde 26 Ağustos'ta büyük bir destan yazılmıştır. Malazgirt zaferi gök kubbe altında sembolleşen iki kardeş toplumun sonsuza kadar sürecek birlikteliğinin nişanesidir. Gücünü maneviyatından alan milletimiz, tarih boyunca eşsiz zaferler kazanarak, Anadolu'nun Türklerden başka bir millette vatan olmayacağını sayısız kez ispat etmiştir. Malazgirt zaferi ve sonrasında yaşananlar bunun en büyük göstergesidir. Bizi bölmek, parçalamak ve yıkmak isteyen zamane Bizans tohumları bilmelidir ki; Türk milletinin hiçbir zaman geri adım atmadan canını bu topraklar için feda ederek vatanlaştırdığı bu yer bizim can vatanımızdır. Milli birliğimize yönelik her türlü terörün, her türlü ihanetin bedelini kim olursa olsun hangi güç karşımızda durursa dursun gözümüzü kırpmadan ödeyeceğimizden ve hainlere bunu misli ile ödeteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesile ile Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü kutluyor, tarihin en büyük zaferlerinden biri olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde Sultan Alparslan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu kutsal toprakları bizlere canlarını hiçe sayarak vatan yapan tüm ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP