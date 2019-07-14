Belediye Başkanı Kılıç'tan 15 Temmuz mesajı

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, "Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası için canlarından vazgeçtiler" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, 15 Temmuz 2016 gününün Türkiye Cumhuriyeti tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunun altını çizdi. 15 Temmuz 2016 tarihin bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kılıç'ın mesajında, "15 Temmuz 2016 günü Türkiye Cumhuriyeti'ni karanlık bir çukura itmek isteyen hain FETÖ Terör Örgütü mensupları ve işbirlikçileri Yüce Türk milletinin tokatını yemiştir. Demokrasi adına gösterdiği kararlı duruşu ve canını hiç düşünmeden tanklara siper eden vatandaşımız korkusuz tavrı sayesinde hainleri püskürtmüştür. Tıpkı ülkemizi daha önce düşmanların elinden kurtardığımız 'Kurtuluş Savaşı' gibi 15 Temmuz 2016 tarihi de dönüm noktası olmuştur. Adeta küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti'nin yeniden dirilişe yeniden yükselişe geçişinin en önemli kanıtıdır. Aziz vatanımızın bir karış toprağı için bile ellerini ovuşturanlar, tarih boyunca sayısız destana imza atmış, vatan toprağını namusu saymış Türk milletinden hak ettiği karşılığı misliyle almıştır. 15 Temmuz da Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni bir destan, yeniden doğuş olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Güçlü Türkiye'nin yükselişine engel olmak isteyenlerin son çırpınışlarına şahit olduğumuz 15 Temmuz gecesi dik duran Türk milleti şehitlik mertebesine erişebilmek için adeta birbiri ile yarışarak tüm dünyaya örnek bir davranış sergilemiştir. O kara günde Türkiye Cumhuriyeti askerinin emir komuta zincirine itaatini, sadakatini hain emelleri için kullananlar Şehit Ömer Halisdemir'in sıktığı kurşunla tarihin en derin kuyularında boğuldular. Hain darbe girişiminin seyrini değiştiren Halisdemir ve daha niceleri bu ülkenin bekası ve ilelebet yaşaması için canlarından vazgeçtiler. Hepsini rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Devlet büyüklerimizin ve Türk Milletinin kararlı duruşu ile hamdolsun hain FETÖ ve mensuplarının Türkiye Cumhuriyeti üzerinde planladığı oyunları bir gecede yerle bir edildi. Darbeye direnerek, bu uğurda hakka yürüyen şehitlerimiz ve gözünü bile kırpmadan kolunu bacağını bu vatan için feda eden gazilerimizin omuzlarında yükselen Aziz vatanımızı gerek içte gerekse dışta tüm şer odaklarına karşı kanımızın son damlasına kadar korumaya söz verdik. Yüce Allah'tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını niyaz ediyorum. '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz" denildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA