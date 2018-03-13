Belediye Başkanı Kara'nın Su Açıklaması

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, su, emlak vergisi borçlarının silinmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Kara, Belediye Meclisinin MHP'li üyeleri tarafından, emlak vergisi borçlarının ertelenmesi, su fiyatlarında yüzde 20 indirime gidilmesi ve su borcu olan abonelerin gecikme faizlerinin silinmesi ile ilgili Belediye Meclis Başkanlığı'na teklif verdiğini ifade ederek,"İlimizde uygulanan su tarife fiyatları, 2014 yılında 1,85 TL/metreküptür. 2016 yılında ise, tüketimdeki artışın önüne geçmek, suyu dikkatli kullanan aboneleri ödüllendirmek ve fazla su tüketimi yapanları suyu daha dikkatli kullanma noktasına getirmek amacıyla kademeli tarifeye geçilmiştir. İlk kademe fiyatı ise 1,50 TL metreküp olarak belirlenmiştir . Suyu dikkatli kullananlara geçmişe nazaran daha uygun fiyata su kullanma imkanı sunulmuştur. Yine bu yıl ocak meclisinde, su fiyatlarının artışı gündeme gelmiştir. Belediye Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda su fiyatlarına yüzde 25 oranında artış uygulanması kararlaştırılmasına rağmen Meclis toplantısı esnasında şahsım tarafından artış yapılmasına karşı çıkılmış ve bu sayede artış kararı alınmamıştır. Su faiz borçlarına ilişkin olarak ise, TBMM tarafından 2011, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere 4 kez yapılandırma kanunları çıkarılmıştır. Borçlarını yapılandıran vatandaşlarımız, anapara ve enflasyon farkı oranında bir fark ödemek suretiyle, gecikme faizlerini sildirme imkanı bulmuştur. Belediyemizin su faiz alacağı bugün itibariyle 1 milyon 655 bin 20 TL 80 kuruştur. Belediye meclisimizin tahakkuk etmiş herhangi bir kamusal alacağı silme veya erteleme veya indirim uygulama gibi bir yetkisi bulunmamaktadır. Bu yetki sadece ve sadece Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir. Böyle bir silme kararı alınması halinde, Sayıştay Kanunu uyarınca kamu zararı sayılacak ve sebep olanlardan bu para tahsil edilecektir. Ayrıca sebep olanlar hakkında yargılama da yapılacaktır. Emlak vergisi ve diğer vergi alacakları ise geçtiğimiz ay, TBMM'nin verdiği yetkiye dayanarak Bakanlar Kurulu kararıyla ertelenmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi öncesine ait vergi ve SGK borçlarının son ödeme tarihi, 31 Aralık 2018 olarak belirlenmiştir. Ülke olarak böylesine hassas günlerden geçerken, siyasi tartışma konusu yapılmaması gereken, hukuken uygulanması mümkün olmayan bir talebin kamuoyu gündemine getirilmesi ve bu talep üzerinden şahsım ve partimin zor durumda bırakılmaya çalışılmasını üzüntüyle karşılıyor, takdiri kamuoyuna bırakıyorum" diye konuştu. - KİLİS