Belediye Başkanı Kara'dan Vali Soytürk'e Hoş Geldin Ziyareti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ile belediye birim müdürleriyle birlikte Vali Recep Soytürk'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Valiler Kararnamesi ile Kilis Valiliği görevine atanan Vali Recep Soytrük'e Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Başkan Yardımcıları Ahmet Polat, Cuma Özdemir, Kadir Çirtikoğlu, Belediye meclis üyeleri ile belediye birim müdürleriyle ziyaret etti. Başkan Kara, Vali Recep Soytürk'e hayırlı olması temennisinde bulunarak, Kilis'e yapacakları hizmetlerden dolayı şimdiden teşekkür ettiğini ifade etti.

Vali Soytürk de, Belediye Başkanı Hasan Kara ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - KİLİS