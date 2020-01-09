Belediye Başkanı Kadir Albayrak gazetecilerle bir araya geldi

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:53

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "10 Ocak Gazeteciler Günü" dolayısıyla düzenlenen programda gazetecilerle bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki bir otelde program düzenlendi.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak, gazeteciler gününü kutladı.

Yaklaşık iki saat süren programda belediyenin düzenlediği etkinlikler ile projeler slayt şeklinde anlatıldı.

CHP İl Başkanı Mehmet Ali Işıkgör de bir konuşma yaptı.

Ardından söz alan gazeteci Tarık Yıs, gazeteciler gününde gazetecilerin sorunlarının anlatılması gerektiğini söyledi.

Bugün gazetecilere söz hakkı verilmesi gerektiğini vurgulayan Yıs, şöyle konuştu:

"Sayın Başkanım; saat 11.00'den beri sizleri dinliyoruz. Ama 10 Ocak gazetecilerin günüdür. Biz şunu istiyoruz ki 10 Ocak'ta gazetecilerin sıkıntılarını ifade edelim. Arkadaşlarımızın beklentilerini dinleyin. Ama biz her sene siyaseten yapılanları dinliyoruz. Bir sene de şuradaki gazetecilerin sıkıntılarını dinleyin. Lütfen. Arkadaşlarımız iki saattir saygı ve sabır gösterip dinliyorlar. Az önce il başkanı sanki CHP il toplantısı gibi konuşma yaptı."

Büyükşehir Gazeteciler Derneği Başkanı Necmi Işıksal da toplantıda gazetecilerin sorunlarının dinleneceğini sandıklarını belirterek, "Burada gazetecilerin sorunlarını nasıl çözebiliriz, neler yapılabiliriz, bunu konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ise bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek, "Bugünkü basın toplantısının gazeteci arkadaşlarımızın sorunlarını dinlemek üzere yapılmış bir toplantı olmadığını anlatamadık. Aslında yarın programımız vardı. İkisini bir araya getirip yapalım dedik. Ben sizin vaktinizin bu kadar kısıtlı olduğunu düşünemedim. Bu konuda da özür dilerim." diye konuştu.

Kaynak: AA