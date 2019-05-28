Belediye başkanı kadınlarla yuvalama yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ramazan Bayramı hazırlığı yapan mahalleli kadınlarla yuvalama yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin, kardeşliğin, dayanışmanın ve hoşgörünün simgesi olan on bir ayın sultanı ramazanda, vatandaşların gönlüne dokunmak, onlarla gönül bağı kurmak ve sorunları yerinde dinlemek amacıyla ekibiyle, mahalle ziyaretlerine ara vermeden devam eden Başkan Fatma Şahin, Onur Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mahallede Ramazan Bayramı'nın vazgeçilmesi, geleneksel Gaziantep yemeği yuvalama hazırlayan Güzel Canbolat ve komşularıyla karşılaşan Şahin, imece usulü hazırlık yapan kadınlara katıldı.

Kadınlarla beraber yuvalama yapan Başkan Şahin, çocukluğunun komşularla yuvalama yuvarlayarak geçtiğini belirtti.

Şahin, 2012 yılında vefat eden annesi Perihan Kıymık ile anılarının tazelendiğini ifade ederek, bir süre yuvalama yaptı, kadınlarla sohbet etti.

Esnafın sorunlarını da dinleyen Şahin, yeni seçilen Onur Mahallesi Muhtarı Sami Hızal'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Kaynak: AA