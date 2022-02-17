Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti

AA, Sedat Kara - Güncel
 - Güncelleme:
Belediye Başkanı İnan, evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dün evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti.

Hayrabolu Belediye Başkanı Osman İnan, dün evlerinde mutfak tüpü patlayan aileyi ziyaret etti.

İnan, Şalgamlı Mahallesi'nde ev sahibi Ali İhsan Kuşoğlu'na geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Olaydan büyük üzüntü duyduğunu ifade eden İnan, belediye olarak ellerinden ne geliyorsa yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İnan, patlamada yaralanan vatandaşlara acil şifalar diledi.

Şalgamlı Mahallesi'nde Kuşoğlu'na ait müstakil evde mutfak tüpü henüz belirlenemeyen nedenle patlamış, yaralanan Nazliye ve Nazlı Kuşoğlu sağlık ekiplerince Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

AA / Sedat Kara - Güncel

Ali İhsan Su, Osman İnan, Şalgamlı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title