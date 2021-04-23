Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu
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Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu

Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla 23 Nisan İlkokulu 3/D sınıfı öğrencisi Ilgaz Çakmak, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla 23 Nisan İlkokulu 3/D sınıfı öğrencisi Ilgaz Çakmak, Düzce Belediye Başkanlığı koltuğuna oturdu. Çakmak'ın ilk icraatı çocuklara yönelik projelerin oluşturulması talimatı oldu.

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla Düzce Belediye Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, koltuğunu 23 Nisan İlkokulu 3/D Sınıfı öğrencisi Ilgaz Çakmak'a bıraktı. Ilgaz Çakmak, başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Düzce için hayata geçirmek istediği projelerini anlattı. Ayrıca Belediye çalışmalarını yakından takip ettiğini ve işlerin iyi yürütüldüğünü de ifade etti. Çakmak, çocuklara özel projelerini Düzce'ye kazandırmak istediğini de vurguladı.

Ziyaretin sonunda Düzce Belediyesi Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli, tüm dünya çocuklarının '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını' kutlayarak 23 Nisan İlkokulu Öğrencisi Ilgaz Çakmak'a hediye takdim etti. - DÜZCE

Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu
Belediye Başkanı Ilgaz Çakmak oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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