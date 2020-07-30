Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadın, "Başkana var da bize yok mu?" diye mesajlara maruz kaldığını dile getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadın, "Başkana var da bize yok mu?" diye mesajlara maruz kaldığını dile getirdi

Antalya ilçesinde meydana gelen olayda sular durulmuyor. İyi Partili Belediye Başkanı Halil Öztürk ile nikahını kıydığı makam şoförünün eşi ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi. Olayla ilgili kadın, ilçedeki erkeklerin tacizlerine maruz kaldığını dile getirdi.

Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadın,
30.07.2020 08:44 | Son Güncelleme: 30.07.2020 08:49

Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı

Antalya'nın Elmalı ilçesi belediye başkanıyla yasak aşk yaşadığı iddia edilen Sümeyra Tilki, boşanma aşamasında olduğu eşinin kendisine komplo kurduğunu söyledi ve ilçenin erkeklerinin kendisine "Başkana var da bize yok mu?" diye mesaj attıklarını ifade etti.

"HALİL BAŞKANI SADECE NİKAHTA GÖRDÜM"

Hürriyet'ten Salim Uzun'a konuşan Sümeyra Tilki şunları söyledi: "10 yıl önce eşimden boşanıp Elmalı'ya anne ve babamın yanına döndüm. 1 çocuğum var. Sırf babasız büyümesin diye yeniden evlenmek istedim. Ahmet'le tanıştım. Biraz acele bir kararla 2019'da evlendik. Halil Başkanı da sadece nikâhta gördüm. İnanın makam odasının nerede olduğunu bile bilmiyorum. Evliliğimin ilk aylarından itibaren psikolojik ve fiziksel şiddet görmeye başladım. 7 ay önce boşanma kararı aldım. Ahmet beni eve kilitlemeye başladı. Mayıs başında cep telefonuma da el koydu. Kendisinden korktuğum için avukatımla konuştum. Hatta, 'Eşime şiddet uygulamayacağım' diye elinden imzalı yazı aldık.

"SEN BENİMLE NASIL EVLENDİN"

Ahmet her geçen gün daha da paranoyak hale geldi. Alkol alıp, 'Sen benimle nasıl evlendin' diyordu. Sürekli kapıyı kilitleyip bilgisayarcılarla görüşüyordu, ses kayıtları dinliyordu. Telefonuma takip programları yüklemeye çalıştığını, adıma gizlice hat çıkardığını fark ettim. WhatsApp yazışmalarının da dijital ortamda yaratıldığını düşünüyorum. Kamera görüntülerini izledim. Evet o sokaktan geçtim. Çünkü o sokak Ahmet'le yaşadığım evime, marketime çok yakın. Hatta görüntülerde telefonla konuştuğum kişi de eşim Ahmet.

"BAŞKANA VAR DA BİZE YOK MU?"

Ben her şeyden önce bir anneyim. Bu olaydan sonra hemcinslerim bile tek bir soru sormadan beni linç etti. Özel fotoğraflarım her yerde yayınlandı. İlçenin erkekleri 'Başkana var da bize yok mu' diye mesaj atıyor. Bu nasıl bir rezillik! İnanın adımı değiştirmeyi düşünüyorum. Er geç yargı en doğru kararı verecek."

İlgili Haberler

Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı Magazin
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi Dünya
Sınır komşumuzda bir günde rekor sayıda koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü Dünya
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Dünya
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı Politika
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın, kendisine atılan rezil mesajları anlattı
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Niğde'de bir kişi eski eşini öldürdü kayın validesi ve kayın babasını yaraladı
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın Meclis'te yaşadıklarını anlattı
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Amazon, Facebook, Google ve Apple'ın üst yöneticileri ABD Kongresi'nde kendilerini savundu
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
Gupse Özay ve Barış Arduç, 6 yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırdı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Avcı'nın eşi boşanma davası açtı
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Sağlık Bakanı Koca: Ayasofya sevincini yaşarken disipline olmalıydık
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini 'olmazsa olmaz' aksesuar haline getiriyor
Dubai tasarımcıları, moda maskelerini "olmazsa olmaz" aksesuar haline getiriyor
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Bursa'da, kamyonet kasasında terk edilmiş 3 günlük bebek bulundu
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Başkan, eşiyle yasak aşk yaşadığı öne sürülen şoförünü ikna etmeye çalışmış: Ben sana yamuk yapmam
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Üsküdar'da bulunan iguana sokak kedisinin karşısına çıkınca kedi neye uğradığını şaşırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Kerem Bürsin, son yolculuğuna uğurlanan babaannesinin cenaze törenine katılmadı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emrah Beyonce Ozan Güven Demet Akalın
Spor İrfan Buz Cüneyt Çakır Mehmet Topal Gökhan Gönül Servet Yardımcı
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadın, "Başkana var da bize yok mu?" diye mesajlara maruz kaldığını dile getirdi - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 08:49:18. #1.14#
title