Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı iddia edilen kadın neler söyledi? İyi Parti Belediye Başkanı Halil Öztürk, nikahını kıydığı Ahmet Tilki'nin eşi ile yasak aşk yaşadığı gündeme bomba gibi konuştu. Konu ile ilgili konuşan Sümeyra Tilki; "Asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim, kumpas dolu bir senaryoya alet edildim" diye konuştu.

Türkiye'nin gündemine dün oturan olayda Antalya'nın Elmalı ilçesinin belediye başkanı Halil Öztürk'ün nikahlarını kıydığı sonrada makam şoförü olarak işe aldığı Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmişti. Olayın taraflarından Sümeyra Tilki yaptığı açıklamada "Kumpas dolu bir senaryoya alet edildim. Kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Defalarca ölümle tehdit edildim" ifadelerini kullandı. İYİ Parti de olayları araştırmak için bir heyet kuruyor.

Hürriyet'ten Pelin Gel'in haberine göre; 38 yaşındaki Ahmet Tilki'nin noter yoluyla belediyeye gönderdiği ihtarnameyle gün yüzüne çıktı. İhtarnamenin detayında 31 yaşındaki eşi Sümeyra Tilki ile Belediye Başkanı Halil Öztürk'ün cep telefonu aracılığı ile yaptığı yazışmaları tesadüfen gördüğünü öne süren Ahmet Tilki, şu iddialarda bulundu:

"UYGUNSUZ RESİM VE YAZIŞMALARIN OLDUĞUNU GÖRDÜM"

"10 Nisan 2019'da eşim Sümeyra ile evlendik. Nikâhımızı Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk kıydı. 28 Ağustos 2019'da da beni makam şoförü olarak işe aldı. Bu görevim devam ederken, eşim Sümeyra'nın telefonunda tesadüfen Başkan Halil Öztürk ile uygunsuz resim ve yazışmaların olduğunu gördüm. Başkan Öztürk'ün eşime gönderdiği konumda buluştuklarını, belirlenen adresin çevresindeki kamera kayıtlarından tespit ettim. Çalıştığım kurumun en üst amiri olan ve benim doğrudan kendisine bağlı olduğum kişinin eşimin telefonuna gönderdiği uygunsuz ve ahlaka aykırı yazılar nedeniyle sözleşmemi fesih ediyorum." Tilki ihtarnamenin görüntüsünü sosyal medya hesaplarından paylaşınca skandal iddia ortaya çıktı.

"SUSMAYACAĞIM"

İddialar sonrası sosyal medya hesabından 'Susmayacağım' başlığıyla kısa bir açıklama paylaşan Sümeyra Tilki, kendisini şu sözlerle savundu: "Boşanma sürecinde olduğum kişi tarafından asılsız ve yersiz iftiralarla siyasi malzeme haline getirildim, kumpas dolu bir senaryoya alet edildim. Kadın cinayetlerinin artmış olduğu şu dönemde, boşanma sürecinde olduğum kişinin ölüm tehditleriyle karşı karşıyayım. Defalarca ölümle tehdit edildim. Hiç kimsenin bilmediği çok sayıda darp raporum var."

BELEDİYE BAŞKANI NELER SÖYLEDİ?

Başkan Öztürk, Hürriyet'e konuştu: "Göreve geldiğim günden beri bana kumpas kurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Makam şoförlüğümü yapan şahsın makam odama ve aracıma dinleme cihazı koyduğunu tespit ettim, kendisini işten attım. Kendisi defalarca beni aradı, eşinin telefonundan mesajlar attı. Hatta benim numaramdan bana mesaj attılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Savcılık 'Biz de bulamayız' dedi. WhatsApp görüntüsündeki numara bana ait ama yazışmalar bana ait değil."

İYİ PARTİ İDDİALARI İNCELEYECEK

İYİ Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayın 'kumpas' olduğu yönünde fikir birliğine varıldığı, araştırılması ve ortaya çıkarılması için de bir heyet kurulacağı öğrenildi. İddiaları incelemeye aldıklarını kaydeden İYİ Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, "Biz de olayları duyduk. Sayın Başkan'la da görüştüm. Olayın ayrıntılarına gideceğiz, ekip çalışması yapacağız. Şu an için kumpas gibi görünüyor" dedi. Öztürk'ün yanı sıra, aynı şekilde suçlanan Ahmet Tilki'nin eşi Sümeyra Tilki'nin de şikâyette bulunarak dava sürecini başlatacağı öğrenildi.