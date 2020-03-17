Belediye başkanı ilçenin nabzını "taksi"den tuttu
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Mustafa Kavuş, Meram, Güncel

Belediye başkanı ilçenin nabzını "taksi"den tuttu

Konya'nın merkez Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Taksi" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilçedekilerin nabzını tutuyor.

17.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:38
Belediye başkanı ilçenin nabzını

Konya'nın merkez Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bizim Meram Taksi" uygulamasıyla vatandaşların taleplerini dinleyerek, ilçedekilerin nabzını tutuyor.

Başkan Kavuş, başlattığı "Bizim Meram Taksi" uygulamasıyla vatandaşları ücretsiz taşıdı, taleplerini ve hizmetlere ilişkin görüşlerini dinledi.

İlçede 3 saatte onlarca vatandaşı gidecekleri yere ulaştıran Kavuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşla sürekli bir arada olduğunu söyledi.

Belediyenin kapılarının halka sürekli açık olduğunu vurgulayan Mustafa Kavuş, ilçedeki tüm mahallelerin ihtiyaçlarını ve taleplerini bildiğini anlattı.

Kavuş, seçildiği günden itibaren halkla beraber olmaya gayret gösterdiğini belirterek, taksi uygulamasıyla da keyifli bir gün geçirdiğini dile getirdi.

"Taksiye devam edeceğim, ara ara vatandaşımızla beraber olacağız"

Takside ilçenin, vatandaşın gündemini dinlemeye çalıştığını belirten Mustafa Kavuş, şöyle konuştu:

"Sevimli ve sempatik bir işti. Hem vatandaşlarımızı şaşırttık hem de güzel bir muhabbet ortamı bulduk. Kendimizi ifade etme ve onların da değerlendirmelerini öğrenme fırsatı bulduk. Çok güzel, muhabbetli bir gün yaşadık. Taksiye devam edeceğim, ara ara vatandaşımızla beraber olacağız. Aynı zamanda taksimizi valimize ve büyükşehir belediye başkanımıza da vereceğiz. Onlarla da vatandaşımızı buluşturup, muhabbet ortamını tahsis etmiş olacağız."

"Başkan olduğumu söylediğimde bazıları çok şaşırdı"

Kavuş, takside ilginç diyalogların da yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yolda bekleyen yolcularımızdan müşteri çağırdım. Taksinin gündemi hamdolsun güzeldi. Öğrencileri aldım, ısrarla ücret vermeye çalışanlar oldu. İlçede belediye hizmetlerini beğendiklerini gördüm. Bunları vatandaşın ağzından duymak önemliydi. Genel anlamda şikayet yerine memnuniyet ifadelerini duyduk. Beni tanımayanlar da vardı. Belediye başkanı olduğumu söylediğimde bazıları çok şaşırdı. Tepkileri de ilginçti, tebessüm ettirdi. Çok keyifli bir gün geçirdik."

Kaynak: AA

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