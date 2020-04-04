Belediye başkanı hoparlörden 'evde kal' çağrısı yaptı ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye hoparlöründen vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

ÇORUM Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, koronavirüs tedbirleri kapsamında, belediye hoparlöründen vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın belediye hoparlöründen vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Başkan Aşgın, anonsunda, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinizde kalmanız hem sizin, hem de sevdiklerinizin sağlığı için son derecede önemli. Virüsün yayılımını engellemek için gece gündüz gerekli tüm çalışmaları yapıyoruz. Lütfen sizler de zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayınız. Daha mutlu daha huzurlu ve daha sağlıklı günlere kavuşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA