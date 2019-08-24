Belediye Başkanı Helvacıoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi

24.08.2019 10:26

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli Sahili'nde bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Helvacıoğlu, bir tesiste düzenlenen toplantıda, Erikli Sahili Turizm Geliştirme Kooperatifinin belediyeye devrolduğunu söyledi.

Erikli'nin güzelleşmesi için çaba harcadıklarını anlatan Helvacıoğlu, "Bu süreçte kooperatifin işlemesi sebebiyle katkı yapan siz üye olan gelmiş geçmiş yönetim kuruluna, bütün emek veren ve çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Keşan'ın köyleriyle 80 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Helvacıoğlu, Saroz'un Enez'den Adilhan'a 70 kilometre sahili olduğunu ve 3 ay boyunca neredeyse 3 milyon insanın tatil yaptığını aktardı.

Helvacıoğlu, Erikli sakinlerinin şikayet ve önerilerini "Alo 153 Beyaz Masa" aracılığıyla her zaman belediyeye iletebileceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından vatandaşlar sorun ve taleplerini Helvacıoğlu'na iletti.

Kaynak: AA