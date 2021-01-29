Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun ziyaretleri
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Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun ziyaretleri

29.01.2021 15:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 16:00
Belediye Başkanı Helvacıoğlu'nun ziyaretleri

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne'de kurum ziyaretlerinde bulundu.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Edirne'de kurum ziyaretlerinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Helvacıoğlu beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Fatih Şahin'i ziyaret etti.

Helvacıoğlu, ilçedeki istihdam olanaklarını artırmak için Çalışma ve İşkur İl Müdürlüğüyle işbirliği çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Çözüm odaklı çalışmalar yapıldığını aktaran Helvacıoğlu, Çildam'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu da ziyaret eden Helvacıoğlu, atölyelerde yapılan çalışmalarla ilgili Şahin'den bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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