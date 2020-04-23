Belediye Başkanı Helvacıoğlu'ndan Atatürk posteri açıklaması Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binasına kısa süreliğine de olsa Türk bayrağından küçük Atatürk posteri asanlar hakkında soruşturma açacağını bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye binasına kısa süreliğine de olsa Türk bayrağından küçük Atatürk posteri asanlar hakkında soruşturma açacağını bildirdi.

Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı siyasi parti temsilcilerinin sosyal medya hesaplarından, belediye binasına Türk bayrağından küçük Atatürk posteri asıldığı için kendisine tepki gösterdiğini söyledi.

Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Keşan Belediye binasına saat 19.00 sıralarında personelimiz tarafından standart boyutlarda bir Türk bayrağı asıldı. Yanına da bir boyut küçük olan Atatürk resmi asılmış. Ancak Atatürk resminin küçük olduğu fark edilince, malzeme odasından yenisi alınarak Türk bayrağı ebatlarındaki Atatürk resmi asılmış. Aradan 14 dakikalık bir zaman dilimi geçmiş. Bu zaman dilimi içerisinde belediye binası fotoğraf çekilerek sosyal medyadan 'Keşan Belediyesi zihniyeti işte böyle' diye kıyamet kopartılmış. Biz bunu kabul etmiyoruz. Hata olabilir. O bayrağı asanlar, Cumhuriyet Halk Partisi zamanında işe alınan kişilerdir. Bu kişilere karşı soruşturma açacağım."

İlk Belediye Meclisi toplantısında o bayrağı asanların işten çıkarılması için önerge vereceğini belirten Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benim apartmanımda belediyedeki resimden daha büyük Atatürk resmi asılı. Gol atmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Muhalefetlik sosyal medya militanlığı yaparak olmaz. Atatürkçülük çalışmak, Cumhuriyet demek. Atatürkçülük masada dedikodu yapmak demek değil. Asıl bana 'karanlık zihniyetler' diyenler, Atatürkçülüğe sığınarak Keşan'da 40 yıldır hiçbir şey yapmayanlardır. Ata'mızı saygı ve özlemle anarken, onun için ölüme kadar çalışacağıma da söz veriyorum."

Kaynak: AA