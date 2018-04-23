Belediye Başkanı Hasan Kara Koltuğunu Devretti

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu bir günlüğüne 6 sınıf öğrencisi Eyüp Sinan Kesikminare'ye devretti.

Belediye Başkanı Hasan Kara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamına Süleyman Demirel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eyüp Sinan Kesikminare kısa süreliğine devretti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Başkanlık makamına oturan Eyüp Sinan Kesikminare, yapacağı projeleri anlattı. Kesikminare, "Verimli arazilerin üzerine as konut yapılmayacak. İmar planları hazırlanırken, okul planları, park alanları ayırmayı unutmayalım. Şehrimin sembolü olacak yeni bir belediye binası yapılmasını istiyorum. Her mahalleye bir taziye evi yapılmasını istiyorum. Asri mezarlık yakınlarına büyük bir cami yapılarak cenazelerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Yeni hal binasının yapılması gerekiyor. Parklarda güvenliğin attırılmasını bekçi konulması, tarihi mekanlara fakir öğrenciler için gezi düzenlenmesini istiyorum" diye konuştu.

Belediye Başkanı Kara ise Süleyman Demirel Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi Eyüp Sinan Kesikminare'nin taleplerinin bir kısmını yerine getirdiklerini, diğer taleplerinin de yerine getirilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. - KİLİS