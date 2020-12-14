Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
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Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı

14.12.2020 17:43 | Son Güncelleme: 14.12.2020 18:01

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, otomobilin çarpması sonucu çenesinden yaralanan sokak kedisi hakkında tedavi gördüğü kliniği ziyaret ederek bilgi aldı.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, otomobilin çarpması sonucu çenesinden yaralanan sokak kedisi hakkında tedavi gördüğü kliniği ziyaret ederek bilgi aldı.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Gürkan, bir otomobilin çarpması sonucunda çenesinde kırıklar olan ve Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabiliyasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) tarafından veteriner kliniğine götürülen yaralı kediyi ameliyat edileceği kliniği ziyaret etti.

Gürkan, veteriner hekimden kedinin tedavisi hakkında bilgi aldı.

Tedavinin Edirne Belediyesince devralındığı anımsatılan açıklamada Belediye Başkanı Gürkan'ın da görüşlerine de yer verildi.

Gürkan, hem SOHAYKO hem de ilgilenen herkese çok teşekkür ettiğini belirterek, her zaman sokak hayvanlarının yanlarında olduklarını ifade etti.

Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı
Belediye Başkanı Gürkan, otomobil çarpması sonucu yaralanan kedi hakkında bilgi aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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