Belediye Başkanı Gürkan, belediyeye yeni alınan araçları tanıttı

EDİRNE (AA) - Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan 12 yeni aracı tanıttı.

Gürkan, belediye başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin katılımıyla Fen İşleri Müdürlüğü bahçesinde düzenlediği tanıtım toplantısında yol çizim aracı, itfaiye, sepetli vinç, mobil ikram aracı ve kamyonlar hakkında bilgi verdi.

Belediye olarak ihtiyaca göre araç alımı yaptıklarını anlatan Gürkan, araç, ekipman ve makine parkı olmadan yapılan hizmetlerin birçoğunu yapmak mümkün olmadığını bu nedenle hizmetleri sağlıklı yapabilmek için teknolojiyi yakalamış iyi ekipmanlarla araç filolarını güçlendirdiklerini söyledi.

Gürkan, belediyenin araç filosu yer almayan yol çizgi makinesinin alındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yol çizgi makinemiz Edirne Belediyesi tarihindeki ilk kez alınmış bir araç. Bölgemizdeki diğer illerinde hizmetlerini görmesini planlamıştık alırken, hafta sonu Keşan'da görev yaptı. İhtiyacı olan belediyelerimize teknik destek, araç desteği ve personel desteği vermeye devam edeceğiz. Çünkü hangi şehirde olursa olsun imkanları paylaşmak milli serveti paylaşmak anlamına gelir. Her belediyenin bunu almasına gerek yok, Edirne ve Trakya'daki bütün belediyelere hizmet verebilecek kapasitede."

Gürkan, mobil ikram aracıyla öğrencilere çorba ikramı yapmayı planladıklarını belirtti.

Gürkan, yol çizgi makinesinin 590 bin liraya diğer 11 aracın ihale bedelinin KDV hariç 6 milyon 257 bin liraya mal olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri yıldan itibaren 60'dan fazla yeni araç kazandırıldığını aktaran Gürkan, araç alımlarının süreceğini sözlerine ekledi.