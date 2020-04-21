Belediye başkanı, görme engelli çocuğu sürpriziyle sevindirdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görme engelli Sümeyra Cüncü'nün talebi üzerine babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görme engelli Sümeyra Cüncü'nün talebi üzerine babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan görme engelli 12 yaşındaki Sümeyra Cüncü babası 51 yaşındaki İsmail Cüncü'nün doğum gününü kutlamak için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine pasta hazırlatan Beyazgül, Sümeyra'nın evine giderek babasının doğum gününü kutladı.

Beyazgül, Sümeyra ve ailesiyle bir süre sohbet ederek beraberinde getirdiği hediyeleri verdi.

Sümeyra ise babasına sürpriz doğum günü kutlaması için yardım eden Beyazgül'e teşekkür etti.

Sümeyra'nın annesi için okuduğu şiir duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: AA