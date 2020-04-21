Belediye başkanı, görme engelli çocuğu sürpriziyle sevindirdi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görme engelli çocuğun talebi üzerine babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, görme engelli çocuğun talebi üzerine babasına doğum günü sürprizi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkamayan görme engelli 12 yaşındaki Sümeyra Cüncü, babası 51 yaşındaki İsmail Cüncü'nün doğum gününü kutlamak için Beyazgül'den yardım talebinde bulundu.

Bunun üzerine pasta hazırlatan Beyazgül, evlerine giderek İsmail Cüncü'nün doğum gününü kutladı.

Beyazgül, Sümeyra ve ailesiyle bir süre sohbet edip, beraberinde getirdiği hediyeleri verdi.

Başkan Beyazgül'e teşekkür eden Sümeyra Cüncü'nün, annesi için okuduğu şiir ise duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Kaynak: AA